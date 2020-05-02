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В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"

В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
РИА Новости. В официальном Твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На нем появилась американская актриса Сигурни Уивер (в первой части ее героиня погибает).


"Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили "Зону 26", чтобы снять новые сцены", — говорится в описании фотографии.

Пока неизвестно, в какой именно части сыграет Уивер. Ранее Кэмерон рассказывал, что работает сразу над двумя лентами о планете Пандора и ее жителях.


Тогда же он заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который прошлым летом стал самым кассовым фильмом в мире.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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