В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"
From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020
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"Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили "Зону 26", чтобы снять новые сцены", — говорится в описании фотографии.
Пока неизвестно, в какой именно части сыграет Уивер. Ранее Кэмерон рассказывал, что работает сразу над двумя лентами о планете Пандора и ее жителях.
Тогда же он заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который прошлым летом стал самым кассовым фильмом в мире.