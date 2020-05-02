В Сети появился новый кадр с Сигурни Уивер со съемок сиквела "Аватара"

Анастасия Иванова

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.



Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV — Avatar (@officialavatar) April 29, 2020

В официальном Твиттер-аккаунте фильма "Аватар" разместили новый кадр со съемок сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона. На нем появилась американская актриса Сигурни Уивер (в первой части ее героиня погибает).





"Продюсер Джон Ландау вместе с актерами Сигурни Уивер и Джоэлем Муром посетили "Зону 26", чтобы снять новые сцены", — говорится в описании фотографии.

Пока неизвестно, в какой именно части сыграет Уивер. Ранее Кэмерон рассказывал, что работает сразу над двумя лентами о планете Пандора и ее жителях.

Тогда же он заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который прошлым летом стал самым кассовым фильмом в мире.