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В Северной Осетии спалили антенну сотовой связи, спасаясь от «чипирования»

В Северной Осетии спалили антенну сотовой связи, спасаясь от «чипирования»

В Северной Осетии новое ЧП – жители региона сожгли антенну сотовой связи из-за неверия в коронавирус. Убежденные в существовании теории мирового заговора и порабощения населения при помощи 5G-сетей и чипирования, злоумышленники подпалили антенну МТС рядом с селением Ногир. В результате сельчане остались без связи, заявил глава Северной Осетии господин Битаров.

Ранее Владикавказ попал на первые полосы СМИ из-за стихийного митинга населения против самоизоляции. Сотник осетин вышли на улицы, утверждая, что у них закончились средства и сидеть в самоизоляции без работы они дальше не могут.

Как передает телеграмм-канал «Осетия», Битаров заявил, что «митинг организовали люди, которые хотят занять кресло главы», - цитата. При этом ни одного имени глава региона не озвучил.

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По материалам: u-f.ru

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