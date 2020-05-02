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В США FDA разрешило использовать экспериментальный препарат для лечения коронавируса

В США FDA разрешило использовать экспериментальный препарат для лечения коронавируса

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение на использование экспериментального препарата в качестве лечения коронавируса, заявил лидер США Дональд Трамп.

Президент заявил, что генеральный директор компании „Gilead“, которая разработала препарат, описала этот шаг как очень важный и жертвует 1,5 миллиона флаконов лекарства.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что лечение этим препаратом в больницах начнется в понедельник 4 мая.

Экспериментальный препарат ранее был разработан для лечения Эболы. Предварительные результаты показали, что remdesivir сократил время до выздоровления на 31%, или в среднем на четыре дня для госпитализированных пациентов с Covid-19.

Исследование проводилось на 1063 пациентах и оно показало, что remdesivir — это первое лекарство, которое подействовало на коронавирус.

Препарат сократил продолжительность симптомов коронавируса с 15 до 11 дней. Однако исследование китайских учёных поставило под сомнение пользу от этого лекарства, сообщает BBC.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, БАД, ВИТАМИНОВ, ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

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По материалам: u-f.ru

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