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В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна

В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна

В Воронежской области правоохранители и представители регионального департамента здравоохранения расследуют ЧП, случившееся в ночь с 1 на 2 мая в Новоусманской больнице под Воронежем.

Врач скорой помощи Александр Шулепов, работавший в Новоусманской больнице в Воронежской области, выпал из окна медучреждения, где проходил лечение от коронавируса. У потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, он находится в реанимации областной больницы.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова, в настоящее время ведется расследование инцидента. О его результатах будет сообщено, когда «появится какая-то определенность».

Также известно, что в конце апреля Шулепов вместе со своим коллегой фельдшером Александром Косякиным записали видеообращение. В нем врач заявил, что его заставляют работать после того, как у него обнаружили коронавирус.

Кроме того, он пожаловался на то, что медиков не обеспечивают средствами защиты и не проверяют на наличие новой инфекции. Правда, через несколько дней региональный оперштаб опубликовал видео, где тот же Шулепов рассказал, что предыдущее видео с Косякиным записал «под влиянием эмоций».

Врач Александр Шулепов имеет стаж работы в скорой 14 лет. Работает в Новоусманской ЦРБ, а также в одной из частных служб скорой помощи в Воронеже.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Красноярске умерла главврач госпиталя, Елена Непомнящая, выпавшая из окна пятого этажа неделю назад.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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