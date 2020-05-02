Во время бунта в тюрьме в Венесуэле убиты 17 заключенных

Лидия Мартынова

Бунт заключенных в тюрьме в венесуэльском городе Гуанаре закончился смертью 17 осужденных, которые были застрелены охраной. Об этом сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что группа заключенных напала на охранников на территории исправительного учреждения, после чего была открыта стрельба. Кроме того, некоторые из бунтовщиков попытались покинуть тюрьму, но были застрелены.

Пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Два ножевых ранения получил и директор тюрьмы.

По данным газеты, бунт был прекращен после того, как власти связались с лидером заключенных.