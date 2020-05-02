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ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн

ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,2 миллиона человек, почти 230 тысяч стали жертвами заболевания. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».

В настоящее время число случаев заражения составляет 3 267 184. По последним данным организации, за сутки в мире зафиксированы более 91,9 тысячи новых пациентов с COVID-19 и 5799 смертей. Всего в мире от заболевания скончались 229 971 человек.

Отмечается, что большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе — 1 492 024 человек. Там от коронавируса скончались более 140,5 тысяч человек.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 124 054 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 15 013 россиян. Жертвами заболевания стали 1222 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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