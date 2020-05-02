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Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве

Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
В Москве завели дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти двух мальчиков, которых нашли около жилого дома в Таганском районе. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по столице.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.

В субботу рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы нашли тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Подчеркивается, что в квартире дети находились не одни.


сообщало, что в Подмосковье младенца оставили умирать в ведре.
# Россия
По материалам: ria.ru

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