Выгоняют из автобуса: врач шокировала рассказом об отношении к медикам из инфекционного отделения

Алексей Вольцев

На фоне глобальной поддержки от меценатов и бизнеса, которые стали помогать Александровской больнице Киева, когда только появились первые случаи заражения коронавирусом, происходят и неприятные ситуации, когда травле со стороны соседей и коллег подвергается медперсонал, работающий в инфекционном отделении больницы.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказала главный врач больницы Людмила Антоненко.

Она отметила, чтобы защитить от нападок соседей, одну медсестру с мужем пришлось даже переселить в отель.

Не очень доброжелательны и коллеги из других отделений, но это вовремя удалось пресечь.

«Были случаи, когда в автобус, который бизнесмены нам организовали, садится кто-то из сотрудниц инфекционного отделения, а персонал других отделений им кричит: «Галя, выйди, ты из инфекционного!», — рассказала главврач, отметив, что люди боятся.

Она добавила, что Александровская больница многокорпусная. Инфекционное отделение находится в отдельном корпусе. Остальные корпуса изолированы и могут работать на полную мощность. Но при этом, отметила Антоненко, люди сидят дома, меньше стало инсультов и инфарктов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о травле, которую устроили в селе под Киевом медсестре из-за подозрения на коронавирус.

Фото «Левый берег»

