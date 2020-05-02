Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Выгоняют из автобуса: врач шокировала рассказом об отношении к медикам из инфекционного отделения

Выгоняют из автобуса: врач шокировала рассказом об отношении к медикам из инфекционного отделения

Выгоняют из автобуса: врач шокировала рассказом об отношении к медикам из инфекционного отделения

На фоне глобальной поддержки от меценатов и бизнеса, которые стали помогать Александровской больнице Киева, когда только появились первые случаи заражения коронавирусом, происходят и неприятные ситуации, когда травле со стороны соседей и коллег подвергается медперсонал, работающий в инфекционном отделении больницы.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказала главный врач больницы Людмила Антоненко.

Она отметила, чтобы защитить от нападок соседей, одну медсестру с мужем пришлось даже переселить в отель.

Не очень доброжелательны и коллеги из других отделений, но это вовремя удалось пресечь.

«Были случаи, когда в автобус, который бизнесмены нам организовали, садится кто-то из сотрудниц инфекционного отделения, а персонал других отделений им кричит: «Галя, выйди, ты из инфекционного!», — рассказала главврач, отметив, что люди боятся.

Она добавила, что Александровская больница многокорпусная. Инфекционное отделение находится в отдельном корпусе. Остальные корпуса изолированы и могут работать на полную мощность. Но при этом, отметила Антоненко, люди сидят дома, меньше стало инсультов и инфарктов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о травле, которую устроили в селе под Киевом медсестре из-за подозрения на коронавирус.

Фото «Левый берег»

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"
В Германии назвали сроки принятия решения по "Северному потоку — 2"
Михалков пожаловался на цензуру после снятия передачи о чипировании всех людей
Михалков пожаловался на цензуру после снятия передачи о чипировании
В Осетии не будут 3 сентября праздновать окончание войны — Битаров
В Осетии не будут 3 сентября праздновать окончание войны — Битаров
В Италии возросла динамика смертей от коронавирусной инфекции
В Италии возросла динамика смертей от коронавирусной инфекции
У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус
У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали
Солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо кремировали
Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до конца мая
Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до
Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России
Названы самые уязвимые из-за коронавируса компании России
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
«Освобождать надо не только Одессу, освобождать надо всю Новороссию»
«Освобождать надо не только Одессу, освобождать надо всю Новороссию»

Топ на сегодня

В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына
Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына
Илон Маск продаст почти все свои вещи
Илон Маск продаст почти все свои вещи

Еще по теме

Власти Каменск-Шахтинского опровергли информацию о массовом увольнении инфекционистов
Где в Киеве будут размещать «вторую волну» больных коронавирусом
«В инфекционных отделениях заканчиваются места»: в Александровской больнице напомнили об опасности коронавируса
В Николаеве нет коронавируса: двух заболевших вылечили в Киеве