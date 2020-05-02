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Wanted: коллекция Estée Lauder Act IV, созданная правнучкой Эсте Лаудер

Wanted: коллекция Estée Lauder Act IV, созданная правнучкой Эсте Лаудер

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — лимитированная коллекция макияжа Estée Lauder Act IV, созданная совместно с талантливой актрисой Даниэль Лаудер, правнучкой Эсте Лаудер. Лицом линии в России стала Дарья Мороз. Рассказываем о семи бьюти-средствах в симпатичном ретродизайне, вдохновленном кинематографом.

Даниэль Лаудер, начинающая актриса (она пока снялась лишь в трех фильмах: "Склеп", "Стэнфордский тюремный эксперимент" и "Я люблю Люси") и правнучка одной из самых влиятельных женщин в истории красоты — Эсте Лаудер, представила свою дебютную коллекцию макияжа. Как и ее знаменитую прабабушку, звезду вдохновляют образы звезд старого Голливуда. Отсюда и название коллекции Act IV — с отсылками к кинематографу и к тому, что Даниэль представляет четвертое поколение семьи Лаудер.


Когда Даниэль стала актрисой, ей пришлось научиться делать макияж, который отлично выглядел бы при разном освещении, как на пробах, так и перед камерой и ярким светом софитов. Поэтому в линию вошли средства с эффектом сияния, выравнивающие тон кожи, тени и пудры пастельных оттенков, а также яркие помады с перламутровым блеском.

Как подчеркивает Лаудер, эта линия нацелена на представителей молодого поколения и любительниц селфи, которые не готовы делать многослойный грим, но хотят хорошо выглядеть перед камерой.


В коллекции специально нет тонального крема, карандашей для глаз и туши, потому что, по словам ее создательницы, это сложные, ориентированные на детали и специфические виды бьюти-средств.

Зато есть классный праймер с легкой текстурой Cinemattic Complexion Liquid (5 900 руб.), который выравнивает тон, матирует, маскирует расширенные поры и заполняет мелкие морщины.

Хайлайтер Spotlight Highlighter (5 400 руб.) — идеальное сочетание шелковистой текстуры крема и перламутровых частиц лавандового и золотисто-медового оттенков. Смешиваясь, они образуют мраморный узор на поверхности средства и придают коже сияние с эффектом легкого загара.


Какой макияж для фотосессии или съемок может обойтись без пудры? Party Puff Starlucent Filtered Powder (5 400 руб.) кораллового оттенка (не пугайтесь, цвет полупрозрачный) маскирует несовершенства и помогает коже выглядеть свежей и гладкой словно фарфор.

Палетка для макияжа глаз и лица Best Picture Multi-Look Palette (5 400 руб.) — это четыре насыщенных оттенка с матовым и мерцающим эффектами покрытия: коралловый, лавандовый, угольный и цвет слоновой кости. Они пригодятся, чтобы создать румянец, "подсветить" выступающие части лица (словно хайлайтер) и подчеркнуть глаза. Футляр украшен портретом Даниэль Лаудер, нарисованным известным модным иллюстратором Дэвидом Даунтоном.


В коллекции также представлен набор для губ Lip Duet Tint + Balm (4 300 руб.), состоящий из питательного бальзама и помады, придающих легкий оттенок (это, пожалуй, один из самых универсальных продуктов в линейке, так как его можно наносить и на щеки).


Если хочется яркого макияжа губ, как у Вероники Лейк или Брижит Бардо, то советуем обратить внимание на помаду Luxe Lip Creme (3 700 руб.). Наш фаворит — идеальный коралловый оттенок Reel Coral. Средство не только подарит насыщенный цвет, но и будет ухаживать за губами за счет увлажняющих масел в составе.


Дарья Мороз

Кисти Brushed by Fame Makeup Brush Kit (6 900 руб.) с ручками под мрамор — это настоящее произведение искусства в стиле ар-деко. Они предназначены для нанесения и растушевки теней, пудры, румян, хайлайтера и подводки.




Купить коллекцию можно на официальном сайте марки, а также в крупных косметических магазинах по всей России.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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