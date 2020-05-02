Зафиксированы рекордные 9623 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Вадим Карасев

За последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса, из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции.



За сутки зарегистрировано 57 летальных исходов, полностью выздоровели 1793 человека. Всего подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах:

Москва - 5358

Московская область - 807

Санкт-Петербург - 323

Нижегородская область - 320

Мурманская область - 143

Республика Дагестан - 109

Рязанская область - 98

Республика Башкортостан - 92

Тульская область - 88

Республика Северная Осетия - 85

Свердловская область - 81

Ростовская область - 80

Краснодарский край - 79

Брянская область - 73

Курская область - 69

Республика Татарстан - 66

Ярославская область - 64

Владимирская область - 60

Калужская область - 59

Тамбовская область - 54

Красноярский край - 50

Чувашская Республика - 49

Саратовская область - 48

Тверская область - 46

Ленинградская область - 46

Волгоградская область - 46

Республика Ингушетия - 45

Кабардино-Балкарская Республика - 45

Смоленская область - 44

Калининградская область - 43

Ямало-Ненецкий АО - 43

Новосибирская область - 43

Самарская область - 41

Республика Мордовия - 37

Белгородская область - 36

Воронежская область - 36

Липецкая область - 35

Республика Саха (Якутия) - 34

Пензенская область - 33

Орловская область - 32

Кировская область - 32

Пермский край - 32

Ульяновская область - 32

Ивановская область - 31

Республика Марий Эл - 31

Челябинская область - 30

Хабаровский край - 29

Республика Бурятия - 28

Алтайский край - 28

Астраханская область - 27

Архангельская область - 25

Новгородская область - 25

Ставропольский край - 25

Приморский край - 25

Псковская область - 24

Республика Калмыкия - 23

Оренбургская область - 22

Чеченская Республика - 21

Забайкальский край - 21

Тюменская область - 16

Вологодская область - 15

Костромская область - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 14

Кемеровская область - 14

Ханты-Мансийский АО - 9

Республика Хакасия - 9

Омская область - 9

Республика Крым - 8

Республика Карелия - 7

Республика Коми - 7

Удмуртская Республика - 7

Иркутская область - 7

Томская область - 5

Амурская область - 5

Камчатский край - 5

Курганская область - 4

Магаданская область - 4

Республика Адыгея - 3

Еврейская АО - 3

Чукотский АО - 3

Республика Алтай - 2

Республика Тыва - 1

г. Севастополь - 1

В общей сложности в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 1222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

