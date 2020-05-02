Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов
Дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным не состоялись, причем обе стороны обвинили друг друга в отказе от них.
По словам Захаровой, об организации дебатов она договаривалась через юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В ходе обсуждения, утверждает Захарова, ей предложили задействовать в дебатах третью сторону.
Иную версию произошедшего представил сам Алексей Навальный. В своем Facebook он напомнил, что накануне согласился на дебаты в любом формате. По его словам, он попросил передать Захаровой, что готов и на дебаты без модерации, однако к этому моменту представитель МИДа уже опубликовал пост о его отказе от публичного спора.
До этого Мария Захарова заявляла, что готова к дебатам с Алексеем Навальным в формате «один на один», в то время как ей сторона оппонента предложила провести его с модератором.
Представитель МИДа предложила оппозиционному политику провести публичные дебаты накануне, вслед за тем, как он резко отозвался о ее словах в интервью журналисту Михаилу Зыгарю 28 апреля. В интервью Захарова, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности».