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Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов

Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов

Дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным не состоялись, причем обе стороны обвинили друг друга в отказе от них.

«С шулерами я разговаривать не собираюсь. Я поняла всю непорядочность этих людей. Я не упускаю возможности поговорить с Навальным, это он ее упустил. Я не верю в то, что опять не будет обмана», — сказала Мария Захарова, передает РБК.

По словам Захаровой, об организации дебатов она договаривалась через юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В ходе обсуждения, утверждает Захарова, ей предложили задействовать в дебатах третью сторону.

«Я хочу прямой разговор один на один… Мне было отказано в прямом общении, потому что нужен модератор. Но мне модератор никакой не нужен. Потом вдруг начали ограничивать темы… Я хожу и на Би-би-си и на другие не самые дружественные телеканалы, но нигде мне не говорили: об этом я могу говорить, а об этом — нет», — рассказала она.

Иную версию произошедшего представил сам Алексей Навальный. В своем Facebook он напомнил, что накануне согласился на дебаты в любом формате. По его словам, он попросил передать Захаровой, что готов и на дебаты без модерации, однако к этому моменту представитель МИДа уже опубликовал пост о его отказе от публичного спора.

«Я еще раз прямо и публично подтверждаю, что моя позиция не изменилась. Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора», — подтвердил Навальный свою позицию

До этого Мария Захарова заявляла, что готова к дебатам с Алексеем Навальным в формате «один на один», в то время как ей сторона оппонента предложила провести его с модератором.

Представитель МИДа предложила оппозиционному политику провести публичные дебаты накануне, вслед за тем, как он резко отозвался о ее словах в интервью журналисту Михаилу Зыгарю 28 апреля. В интервью Захарова, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом «из-за своего эгоизма и безответственности».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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