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Захарова и Навальный проведут онлайн-дебаты 1 мая

Захарова и Навальный проведут онлайн-дебаты 1 мая

Алексей Навальный, являющийся известным оппозиционным политиком, принял вызов Марии Захаровой и согласился на онлайн-дебаты. Мероприятие назначено на 1 мая.

Представляющая российский МИД Захарова, на своей странице в Фейсбук обратилась к Навальному с предложением пообщаться “не в судах, где так легко скрыться за адвокатами и формулировками, а онлайн”.

Как отмечает РБК, там же в Фейсбук Навальный дал свое согласие на дебаты. Он отметил, что в обычной ситуации “проигнорировал бы” Захарову как “информационную обслугу”. Он заявил, что дипломат была “настолько отвратительна в рамках своих заявлений на интервью с Зыгарем, что он с удовольствием пообщается на эту тему с ней лично”.

Любовь Соболь, являющаяся юристом Фонда борьбы с коррупцией посредством публикации в соцсети уведомила, что Захарова с ней связалась, дабы обговорить регламент и технические детали дебатов. Как результат, стороны решили провести данное мероприятие . В качестве модератора будет выступать Алексей Пивоваров - журналист.

Напомним, что 28.04.2020 г. Мария Захарова дала интервью на YouTube журналисту Михаилу Зыгарю. В его рамках дипломат заявила, что ряд россиян, которых пришлось эвакуировать из-за рубежа, очутились за границей ввиду “своей безответственности и эгоизма”. Она окрестила зарубежные поездки “рисковым, ответственным и серьезным мероприятием”.

Своим впечатлением от подготовки к онлайн-дебатам с одиозным оппозиционером Алексеем Навальным предствитель МИД РФ поделилась на странице в соцсети.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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