Заявочную кампанию конкурса "Доброволец России - 2020" продлили до конца мая

Вадим Карасев

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе социальных инициатив "Доброволец России - 2020" будет продлен до 31 мая. Сейчас уже более 100 тысяч волонтеров присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

"Более 100 тысяч волонтеров по всей России присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Многие из них - участники крупных и локальных некоммерческих организаций и движений, руководители и авторы социальных инициатив. Свою основную деятельность они сейчас оставили на втором плане, чтобы помогать тем, кто в период пандемии коронавируса нуждается в поддержке. 30 апреля участники акции рассказали о своей деятельности Президенту РФ Владимиру Путину в ходе онлайн-совещания", - говорится в заявлении оргкомитета конкурса.

Организаторы "Добровольца России" приняли решение продлить сроки заявочной кампании до 31 мая, чтобы вовлеченные в работу волонтерских штабов помощи и адресных проектов смогли принять участие в крупнейшем конкурсе социальных инициатив в России. Конкурс "Доброволец России" проводится в четыре этапа. Заявочный этап пройдет с 3 марта по 31 мая 2020 года; четвертьфинал – с 1 июня по 1 июля 2020 года; полуфинал - с 17 июля по 15 октября 2020 года, финал – с 20 октября по 13 ноября.



"Быть волонтером - это особый образ жизни и отношение к другим людям, это стремление и готовность помогать там, где это нужно и можно сделать. То, как волонтерское сообщество реагирует на вызовы современных реалий, показывает, насколько сплоченными и организованными являются люди и сообщества, занимающиеся развитием волонтерства в нашей стране. Участие в Конкурсе - это возможность приобщиться к большой и дружной команде профессионалов, стать частью движения, которое не останавливается, несмотря ни на какие угрозы, потому что волонтеры живут по принципу "Кто, если не мы", - указали организаторы.

В этом году конкурс проводится в 10 раз, его грантовый фонд инициативой президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 млн рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Рассказать о своих социальных подвигах или о подвигах другого человека можно на странице конкурса по адресу: contests.dobro.ru/dr, выбрав номинацию "Доброе дело". Самые захватывающие и трогательные истории будут награждены в рамках торжественной церемонии на Международном форуме добровольцев 5 декабря.