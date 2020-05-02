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Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Жители российского селения сожгли сотовую вышку из-за коронавирусаВячеслав БитаровФото: Александр Астафьев / РИА

Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт. Об этом рассказал РИА Новости глава региона Вячеслав Битаров.

По его словам, часть населения считает, что SARS-CoV-2 — фикция, и власти стран мира хотят загнать людей по домам, поставить «антенны 5G», чтобы затем «чипировать» население. Он рассказал, что именно так думают многие участники несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе.

В митинге перед зданием правительства приняли участие около 2 тысяч человек. Участники требовали отмены запретительных мер, введенных в связи с эпидемией, и вступили в столкновения с полицейскими.

В теорию о связи между вышками связи 5G и коронавирусом верят и некоторые знаменитости: телеведущая и бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня рассказала своим подписчикам о людях, якобы пострадавших от излучения, симптомы у которых совпадают с вызванной коронавирусом болезнью COVID-19.

До этого такая версия распространилась в Великобритании: там нападению вандалов подверглись не менее 20 сотовых вышек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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