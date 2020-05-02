Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу

Вадим Карасев

Джо ПантолианоФото: Mario Anzuoni / REUTERS

Актер Джозеф Питер «Джо» Пантолиано попал в больницу после ДТП а американском штате Коннектикут. Об этом сообщает TMZ.

Жена артиста, Нэнси, рассказала, что ее мужа сбила машина, когда они переходили дорогу. По ее словам, актер от удара отлетел в сторону и врезался в деревянный забор. Пантолиани увезли на скорой с ранением головы и с травмами левой ноги и плеча.

Супруга актера добавила, что повреждения оказались не критичными, сейчас Пантолиано проводят компьютерную томографию.

За Джо Пантолиано закрепилось амплуа отрицательного персонажа. Он сыграл в «Матрице» роль предателя Сайфера, в зрителям сериала «Клан Сопрано» он запомнился как Ральф Сифаретто. За эту роль он получил премию «Эмми»