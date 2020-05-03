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3 мая — всемирный день Солнца: как отмечать этот праздник

3 мая — всемирный день Солнца: как отмечать этот праздник

3 мая каждого года весь мир отмечает день Солнца. Многие слышали об этом празднике. Но до конца не знают, каковы его истоки и традиции. Пришло время пролить свет на это событие и рассказать о нем подробнее.

Солнце — самый важный объект на нашем небе. Энергетика Солнца очень важна для человечества во всех возможных смыслах: экологическом, астрономическом и астрологическом. 3 мая — день, в который стоит задуматься о том, какую роль наше светило играет для нашего мира.


История праздника

Данное событие появилось в 1994 году. Этот праздник изначально имел всегда в первую очередь экологический смысл. Дело в том, что на Земле многие ископаемые ресурсы являются невосполняемыми. Во-первых, они заканчиваются, а во-вторых, они являются крайне опасными для экологии, ведь сильно загрязняют атмосферу и почву.

По инициативе международного общества солнечной энергии в 1994 был учрежден этот праздник, который призван пролить свет на проблему экологии и привлечь внимание людей к тому, что Солнце является источником абсолютно чистой и бесконечной энергии, которую можно трансформировать в электричество.

С тех пор многое изменилось, ведь сейчас во всем мире существует много «солнечных ферм» — электростанций, которые вырабатывают электричество без выбросов вредных веществ.


Астрономия и астрология о Солнце

3 мая — это также день повышения знаний о нашем источнике жизни — звезде, которая более 4 миллиардов лет освещает небо на нашей планете. Астрономы узнали очень много интересного о нашем светиле за последние 100-200 лет. Оно может нести не только свет и жизнь, но и разрушения. Многие слышали о магнитных бурях. Причиной их появления являются так называемые солнечные ветры — потоки заряженных частиц, которые улавливаются магнитным полем Земли, без которого атмосферу просто сдуло бы в космос и мы все погибли.

Также Солнце уничтожит нашу планету. Как говорится, «Бог дал, Бог взял». По первичным расчетам ученых, это произойдет только через 5 миллиардов лет из-за экспансии нашего светила, которое станет сверхгигантом, поглотив все планеты вплоть до Марса. Считается также, что Земля может стать безжизненной несколько раньше — через 3 миллиарда лет, когда светимость Солнца увеличится почти наполовину.

Для астрологов Солнце тоже является важным объектом, который является покровителем эмоций, чувств. Оно отвечает за наше самолюбие, лидерские качества, индивидуальность. Также Солнце может повышать или понижать уровень высокомерия, тщеславия людей, регулировать гордость и приводить к появлению глубинных переживаний. Уровень и характер влияния зависит от движения Солнца относительно зодиакальных созвездий. Например, с 21 апреля по 21 мая оно всегда в Знаке Тельца. Это значит, что на момент праздника Солнце провоцирует людей на финансовые подвиги и свершения, дарит мотивацию, но забирает умение дипломатично вести дела.

Как отмечать праздник

У этого праздника чисто информационный характер, но если он выпадет на воскресенье, можно провести ритуалы, связанные с энергетикой Солнца. Дело в том, что этот день недели находится под покровительством нашего светила, поэтому такие ритуалы будут наиболее действенными.


Можно выбраться на природу, если день будет ясным и светлым. Не стоит забывать .что солнечный свет - это источник необходимых человеку витаминов. Именно поэтому наше светило можно назвать дарующим жизнь и здоровье. Цените вашу жизнь и каждый солнечный день. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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