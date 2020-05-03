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Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена

Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена

Поклонники 21-летней Алеси Кафельниковой предполагали, что у модели появился новый бойфренд. Однако до сегодняшнего дня терялись в догадках, кто же тот самый загадочный молодой человек, чье лицо звезда так старательно закрывала смайлами в виде сердца на всех фотографиях в сети. Им оказался Владимир Новицкий, сын бизнесмена, одного из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" Евгения Новицкого.



Мама Владимира — Ирина, светская дама и основательница проекта "Пространство личного роста Villa Torre Paola". Дочь теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в сторис в инстаграме фотографию, на которой отметила аккаунт Ивана Новицкого, брата своего нового бойфренда. Судя по геолокации, Алеся, Владимир и Иван вместе отправилась в город Струнино.

Когда в волонтерстве получаешь мимимишные бонусы,

— написала модель под снимками с козами.



Несколько дней назад девушка призналась, что была вынуждена нарушить режим самоизоляции из-за очередных съемок. Впрочем, дома Алеся не скучала. Ее новый возлюбленный задаривает ее цветами, а первого мая устроил сюрприз — заказал ей настоящих лам с доставкой на дом. Звезда оказалась в восторге и даже прогулялась с животными по опустевшему городу.

Ранее девушка встречалась с рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh, и с сыном Аркадия Новикова Никитой.





 

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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