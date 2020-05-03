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Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Константина Меладзе

Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Константина Меладзе
Анатолий Цой всегда был любимцем девушек. В разное время ему приписывали отношения с Анной Седоковой, а также другими известными Instagram-дивами. Оказалось, что певец комплексовал из-за своей внешности и даже решился на пластическую операцию.

После победы в шоу «Маска» к Анатолию Цою приковано повышенное внимание — СМИ обсуждают его кавер на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», которую он, по слухам, скопировал с белорусской певицы Palina. Кроме того, появилась информация о его баснословных тратах на шикарный автопарк, состоящий из иномарок люкс-класса.

Сегодня же стало известно о том, что музыкант решил сделать пластическую операцию: за это он мог получить не только солидный штраф от Константина Меладзе, но и вовсе лишиться места в группе Mband, так как в контрактах участников указан запрет на какое-либо изменение во внешности, вплоть до появления новой татуировки.

«Но Анатолий так сильно комплексовал от своих восточных глаз, что поехал в Корею и сделал себе блефаропластику. Изменил форму век — на европейский манер. Разрез глаз трогать не стал», — сообщают эксперты.

Судя по всему, продюсер Mband даже не заметил разницы, поэтому не наказал подопечного. По слухам, к тому моменту Меладзе уже склонялся к закрытию коллектива, поэтому был занят более важными делами. Напомним, участники группы недавно заявили о том, что больше не будут выступать вместе — ранее в СМИ уже появлялась информация о конфликте между музыкантами, которые несколько раз даже дрались между собой. Но в итоге мирились и продолжали выступать. Теперь же бойз-бэнд распался окончательно.

После триумфа в шоу «Маска» Анатолий решил выступать под псевдонимом Tsoy и уже выпустил первые композиции. Жюри на протяжении сезона думали, что под маской Льва скрывается либо Никита Пресняков, либо Алексей Чумаков, но и фамилия Цой звучала неоднократно. В финале он соревновался с Волком — который в итоге оказалась Кариной Кокс из группы «Сливки».

Фото: Instagram, пресс-служба СТС Love, стоп-кадр из клипа Mband

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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