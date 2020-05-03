Биологическую безопасность страны собираются укрепить

Влада Некрасова

Правительство РФ предложило комплексно урегулировать вопросы обеспечения биологической безопасности России. Внесенный кабмином в Госдуму законопроект палата планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Нарастание биологических угроз различного рода требует формирования единых межотраслевых подходов в сфере биологической безопасности и их законодательного закрепления, уверены власти.

На сегодня механизмы комплексного регулирования противодействия возникновению биологических угроз, организации защиты населения и охраны окружающей среды, ликвидации последствий воздействия опасных биологических факторов, отсутствуют.

Законопроект восполняет правовой пробел, определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, вводит понятийный аппарат для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики.

В частности, документ дает определения биологической безопасности, опасному биологическому фактору, допустимому биологическому риску, биологической угрозе (опасности), биологической защите.

Законопроект регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды, и предусматривает:

- определение основных биологических угроз и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов;

- определение коллекционной деятельности, связанной с использованием патогенных микроорганизмов и вирусов, и требований по ее организации;

- установление порядка проведения мониторинга биологических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности;

- организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности, формируемой в целях управления биологическими рисками;

- определение мероприятий по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.

Также определяются полномочия органов власти всех уровней, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.

В частности, законодательно предлагается закрепить права россиян:

- на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов;

- на получение от властных структур информации о степени защиты населения и окружающей среды от биологических угроз и воздействия опасных биофакторов и принимаемых для этого мерах;

- на внесение в федеральные, региональные и местные органы власти предложений о мерах по обеспечению биологической безопасности.

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