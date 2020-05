Бьюти-бестселлеры: самые популярные косметические средства всех времен

Вадим Карасев

Буквально каждую неделю косметические бренды выпускают все новые и новые бьюти-средства. Однако существуют бестселлеры, проверенные временем, которые не теряют своей популярности и спустя много лет. От тинта для губ и щек Benefit, румян в оттенке Orgazm до палетки теней Urban Decay — собрали культовые фавориты, заслужившие самые высокие оценки по всему миру.

Тинт для губ и щек Benetint Lip & Cheek Stain, Benefit (3 055 руб.)

Знаменитый вишнево-красный тинт был создан в 1970-х по заказу одной танцовщицы стриптиза, и подкрашивали им... соски. Основательницы бренда Джин и Джейн сварили для клиентки красноватую жидкость из кармина и лепестков роз. Так появился предок легендарного Benetint.





С тех пор было продано более 8 миллионов экземпляров тинта, который теперь используют в качестве помады и румян.

Карандаш для бровей Brow Wiz, Anastasia Beverly Hills (2 120 руб.)

Более 13 тысяч карандашей Brow Wiz продаются ежедневно. Это примерно 540 штук в час и 9 средств каждую минуту. Визажисты считают его идеальным. Что же в нем такого особенного?





Тонкий кончик при нанесении средства идеально имитирует волоски, а щеточка на противоположном конце равномерно распределяет оттенок. В палитре десять различных цветов: для блондинок, брюнеток, шатенок и рыжих. Само средство сильно пигментировано, поэтому при нанесении сильно наживать на грифель не стоит.

Губная помада Lipstick в оттенке Pillow Talk, Charlotte Tilbury (2 850 руб.)

Нюдовая губная помада, выпущенная в январе 2017 года, завоевала армию поклонниц (среди них немало звезд, включая Меган Маркл, Амаль Клуни, Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и Рози Хантингтон-Уайтли) во всем мире благодаря своей волшебной способности подходить ко всем оттенкам кожи. В инстаграме можно найти несколько тысяч положительных отзывов с хэштегом #pillowtalklipstick. Оттенок пользовался такой популярностью, что Шарлотта Тилбери создала коллекцию румян, блесков и теней для глаз этого лилово-розового цвета.





Румяна Blush в оттенке Orgasm, Nars (3 049 руб.)

В 1999 году Франсуа Нарс долго не мог определиться, как же назвать новый оттенок румян: pleasure и passion, а в итоге выбрал провокационное orgasm. Возможно, дело в непристойном названии или мерцающем, персиково-розовом оттенке, но уже более 20 лет средство пользуется бешеной популярностью. Теперь в таком цвете выпускаются кремовый иллюминайзер, румяна в стике, два блеска для губ и лак для ногтей.





Все сексуальное — модно. Тем более кто не хотел бы испытать оргазм? Это же прекрасно, — говорил Франсуа Нарс.

Немного статистики: два экземпляра Blush в оттенке Orgasm продаются каждую минуту.

Тушь Better Than Sex Mascara, Too Faced (1 950 руб.)

Основатель марки Джаррод Бландино, по легенде, был настолько потрясен лабораторным образцом окончательной формулы туши, что радостно воскликнул: Это лучше, чем секс!





Всего лишь один слой этой туши цвета сажи на основе коллагена, и ресницы становятся густыми, подкрученными и невероятно длинными. Кисточка в форме песочных часов позволяет прокрашивать каждую ресничку, ни одну из них не оставляя без внимания.

Палетка теней Urban Decay Naked (4 780 руб.)

Трудно поверить, но прошло уже десять лет с тех пор, как в нашу жизнь вошла палетка Urban Decay Naked. История ее создания началась с задачи, поставленной перед отделом разработки: отобрать только естественные оттенки теней, которые они взяли бы с собой на необитаемый остров. Так было выбрано 12 универсальных цветов: от шампанского до темной бронзы. Однако дело не только в самих оттенках, но и в мегастойкости. Венди, основатель Urban Decay, каждый раз устраивает своеобразный тест-драйв: носит их во время занятий серфингом и в спортзале.





К сожалению, оригинальную Naked сняли с производства, но с тех пор культовая палитра теней вышла в шести версиях (в том числе Heat, Naked Honey, Naked 2 и Naked 3).

Помада Retro Matte Lipstick в оттенке Ruby Woo, M.A.C (1 550 руб.)

Если решились на свою первую красную помаду, но теряетесь в оттенках, — берите Ruby Woo. Этот цвет точно идет всем! Ruby Woo создан в далеком 1999 году и не теряет своей популярности и сейчас. Ярко-красная помада с синим подтоном — самый популярный оттенок марки, каждую минуту по всему миру продается семь таких средств.





Тушь Cabaret Première, Vivienne Sabó (336 руб.)

В прошлом году легендарная тушь для ресниц Cabaret Premiere была признана лучшей в американском онлайн-магазине Amazon. Пользователи сайта оставили более тысячи положительных отзывов на это средство. Тушь обещает превратить даже самые короткие ресницы в объемные и длинные за пару взмахов щеточкой. При этом никаких комочков и склеивания, она стойкая, но легко смывается с помощью обычной мицеллярной воды. Средство не является водостойким, но тушь не потечет ни от повышенной влажности, ни от самых горьких слез. А что еще ждешь от идеальной туши?





Хайлайтер Shimmering Skin Perfector Pressed, Becca (3 150 руб.)

Выпущенный в августе 2013 года, культовый Shimmering Skin Perfector Pressed от Becca представлен в 12 оттенках, но именно Champagne Pop считается золотым стандартом и жемчужиной среди хайлайтеров.





Он очень пигментированный, и несмотря на пудровую текстуру, при нанесении дает влажное свечение. А для любителей эффекта yoga skin и популярного сейчас стробинга этот хайлайтер — просто находка!

Тушь Lash Sensational Mascara, Maybelline New York (480 руб.)

Знаменитая компания была основана в 1915 году предпринимателем Т. Л. Уильямсом, который создал формулу туши для своей сестры Мейбл. Спустя десятилетия, в 1971 году, Maybelline начала выпускать тушь Great Lash — легендарное средство, которое, похоже, было у каждой американки. Говорят, что тушь продается каждые 1,7 секунды. А вот в России бестселлером является другая тушь марки — Lash Sensational. Щеточка-веер придает ресницам пышный веерный объем без склеивания и комочков.





Консилер Shape Tape Contour Concealer, Tarte (2 992 руб.)

Этот культовый продукт от Tarte перевернул наши представления о консилере. По словам представителей бренда, Shape Tape Contour Concealer продается каждые 12 секунд. Его можно наносить на любую область лица, требующую экстренного волшебного вмешательства, а не только для маскировки последствий бессонных ночей.





В составе формулы масло ши, которое помогает сохранить эластичность кожи, и экстракт корня солодки, отвечающий за осветление темных кругов под глазами.

Рассыпчатая пудра Original Foundation, Bare Minerals (2 394 руб.)

Пудра Original Loose Mineral Foundation продается каждые 2 минуты. И это неудивительно. Во-первых, она очень мелкого помола, поэтому ложится невесомой вуалью и не забивается в морщинки. Средство словно тает или плавится на коже и превращается в нежнейший легкий крем.





Во-вторых, у пудры отличный состав. Внутри — пять минеральных компонентов и солнцезащитные фильтры SPF15, никаких парабенов, отдушек и искусственных консервантов. Пудра доступна в 30 различных оттенках.

Кремовая основа под макияж с эффектом загара Soleil Tan De Chanel, Chanel

Многие годы поклонники Chanel охотились за этим средством с эффектом загара для солнечного сияния на матовой коже. В 2018-м его сняли с производства, а вместо него появился новый Creme Belle Mine Ensoleillee.





CC-крем для лица, Erborian (2 935 руб.)Этот многофункциональный продукт можно носить как базу или в качестве самостоятельного средства. При соприкосновении с кожей он адаптируется к ее оттенку, даря безупречный цвет лица, а инкапсулированные пигменты обеспечивают деликатное сияние. Мы не удивлены, что это средство с азиатской центеллой продается каждую минуту.





Рассыпчатая пудра Translucent Loose Setting Powder, Laura Mercier (5 400 руб.)

Эта полупрозрачная пудра от Laura Mercier продается каждые пять минут. Ее любят за шелковистую текстуру, натуральный состав (она содержит нежнейший кашемировый тальк), способность скрывать мелкие морщинки и недостатки кожи, а также буквально "стирать" поры (за это дружно говорим спасибо светоотражающим частицам). В линейке представлено два оттенка: для светлой и темной кожи.





Несмотря на далеко не демократичную цену, в баночке целых 29 граммов (обычно в рассыпчатых пудрах по 10 граммов, а тут в три раза больше). Так что хватит ее надолго.