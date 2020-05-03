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Борис Джонсон рассказал, как боролся с коронавирусом

Борис Джонсон рассказал, как боролся с коронавирусом

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его неделя в лондонской больнице Св. Томаса привела его к стремлению остановить страдания других и помочь Великобритании встать на ноги.

По его словам, ему нужны были «литры и литры кислорода», чтобы поддержать здоровье и не дать шанс коронавирусу убить его.

В интервью Джонсон рассказал, что он был подключен к аппаратам и видел, что индикаторы показывают ухудшение его состояния.

Премьер-министру Британии был поставлен диагноз коронавирус 26 марта, и через 10 дней он был доставлен в больницу. На следующий день его перевели в реанимацию.

Политик отметил, что, когда ему стало лучше, он чувствовал себя счастливчиком. Сейчас он движим непреодолимым желанием помочь британцам, остановить их страдания и помочь стране восстановиться.

Через некоторое время после выписки Джонсона из больницы его невеста Кэрри Саймондс родила сына. BBC сообщает, что пара назвала новорождённогои эти имена дань уважения двум дедам малыша и двум врачам, которые спасли Джонсону жизнь.

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По материалам: u-f.ru

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