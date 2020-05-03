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Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и запретила им въезд

Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и запретила им въезд

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным медикам, которых пригласили сами власти республики для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее о помощи в дезинфекции города Мостар Россию попросил председатель президиума Драган Чович. Однако российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.

"МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ", - говорится в заявлении министерства безопасности Боснии и Герцеговины.

Сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России уже работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда специалисты продезинфицировали 28 объектов в 11 городах республики.

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По материалам: uposters.ru

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