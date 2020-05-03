Бывший директор «Уральских пельменей» потребовал с коллег миллионы рублей

Вадим Карасев

Сергей НетиевскийФото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска бывшего директора юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Он потребовал взыскать в сумме более 71 миллиона рублей с компании, учрежденной восемью участниками шоу, передает РИА Новости.

Иски поступили в суд 24 апреля. Нетиевский указан как истец, ответчиком выступает ООО «Уральские пельмени продакшн», основанное его бывшими коллегами: Дмитрием Соколовым, Сергеем Ершовым, Дмитрием Брекоткиным, Вячеславом Мясниковым, Сергеем Калугиным, Сергеем Исаевым, Андреем Рожковым и Александром Поповым.

Два иска к производству пока не приняты, основания исковых требований также не сообщаются. Третьим лицом в каждом из исков указан канал СТС, где выходит телешоу.

В январе Мосгорсуд обязал Нетиевского выплатить коллективу почти миллион рублей. Тогда судья отклонил апелляцию его компании по делу об одном из выпусков шоу.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил широкую огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой.

Товарный знак «Уральские пельмени» и право на марку в результате судебных разбирательств остались за актерами шоу. Нетиевский отсудил у творческого объединения права на архив передачи.

«Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга, выпускает шоу на канале СТС. Основа проекта — бывшие участники одноименной команды КВН. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением передачи на СТС работал директором и продюсером коллектива.