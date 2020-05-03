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Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против России

Бывший канцлер Германии призвал отменить санкции против РоссииФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными. Интервью с ним опубликовало немецкое издание Tagesspiegel.

По его словам, сотрудничество с Россией особенно необходимо в сложившейся из-за эпидемии коронавируса экономической ситуации.

Высказываясь о Второй мировой войне, экс-канцлер отметил, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия. По словам Шредера, этот факт невозможно переоценить.

«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — отметил Шредер.

Также он рассказал, что любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. «Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — высказал мнение экс-канцлер ФРГ.

Шредер высказался о ситуации на востоке Украины. Он отметил, что мирное сосуществование будет достигнуто только в том случае, если Украина станет федеративным государством, и восток страны получит больше автономии.

В начале апреля группа депутатов Европарламента направила письмо Еврокомиссии с требованием не допустить отмены санкций против России «под предлогом борьбы с пандемией коронавируса».

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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