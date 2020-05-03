Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932

Алексей Вольцев

Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1932, за сутки выявлены 38 инфицированных, выздоровел 1441 человек, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

"В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1932 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1441 человек вылечился, 25 человек умерли, 466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе.

Уточняется, что в страны были проведены около 158 тысяч тестов на коронавирус.

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