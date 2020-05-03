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Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона, а количество летальных исходов — 238 тысяч. Такие данные, как передаёт РИА «Новости», опубликовала 3 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано свыше 82,7 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество инфицированных составляет 3 349 786 человек. Число смертей от последствий коронавируса за 24 часа увеличилось на 8657 случаев.

Таким образом, всего от коронавируса в мире скончались 238 628 человек. Как по количеству заражённых, так и по количеству погибших лидирует Европа, где коронавирус был обнаружен у 1 518 895 человек, а 142,6 тысяч пациентов скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1 280 человек, выздоровели 16 639.

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По материалам: pnp.ru

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