Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек
Сегодня, 14:21 Влада Некрасова
Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 13693, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 318 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13693 заражений коронавирусом.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. С начала эпидемии зафиксированы 678 летальных исходов.
COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru