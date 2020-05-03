Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек

Влада Некрасова

Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 13693, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 318 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13693 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. С начала эпидемии зафиксированы 678 летальных исходов.

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