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Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек

Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек
Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 13693, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 318 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13693 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. С начала эпидемии зафиксированы 678 летальных исходов.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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