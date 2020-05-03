Число жертв коронавируса в Москве превысило 700

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 700. Это следует из сообщения столичного оперштаба в Telegram-канале.

В субботу, 2 мая, в столице скончались еще 34 человека. Так, общее число погибших выросло с 695 до 729.

За последние сутки в столице выявили 5358 новых зараженных. Общее число случаев инфицирования превысило 62 тысячи.

По последним данным, в России число случаев инфицирования превысило 124 тысячи. При этом известно, что почти у половины инфицированных (46,6 процента) не было клинических проявлений болезни.