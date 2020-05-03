Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Афиша на 3 мая

Балет "Светлый ручей" в Большом, концерт бит-квартета “Секрет” онлайн, спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" в Гоголь-центре и опера “Князь Игорь” с Ильдаром Абдразаковым в Метрополитен — пожалуй, так будет выглядеть список must see на эти два дня. Афиша самых интересных трансляций — в материале РИА Новости.

С 02.30 (3 мая) до 01.30 (4 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к "Луизе Миллер" Верди. Влюбленную пару играют Петр Бечала и Соня Йончева, а Пласидо Доминго дополняет актерский ансамбль в роли отца девушки.

представляет постановку" режиссера Бориса Константинова.

В 12:00 Московский ТЮЗ приглашает на спектакль "Волк и семеро козлят" в постановке Генриетты Яновской.

День

В 13:00 в Калининградском театре кукол можно посмотреть "Храброго портняжку".