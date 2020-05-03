Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций
Балет "Светлый ручей" в Большом, концерт бит-квартета “Секрет” онлайн, спектакль "Кузмин. Форель разбивает лед" в Гоголь-центре и опера “Князь Игорь” с Ильдаром Абдразаковым в Метрополитен — пожалуй, так будет выглядеть список must see на эти два дня. Афиша самых интересных трансляций — в материале РИА Новости.

Афиша на 3 мая

С 02.30 (3 мая) до 01.30 (4 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к "Луизе Миллер" Верди. Влюбленную пару играют Петр Бечала и Соня Йончева, а Пласидо Доминго дополняет актерский ансамбль в роли отца девушки.


представляет постановку "Али-Баба и сорок разбойников" режиссера Бориса Константинова.

В 12:00 Московский ТЮЗ приглашает на спектакль "Волк и семеро козлят" в постановке Генриетты Яновской.

День

В 13:00 в Калининградском театре кукол можно посмотреть "Храброго портняжку".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротству
Крупная нефтегазовая компания США приготовилась к банкротству
Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной
Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной
У актрисы Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус
У актрисы Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус
Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили
Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Алеся Кафельникова подтвердила роман с сыном российского бизнесмена
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
Бастующие на базе «Газпрома» рабочие перекрыли трассу
Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 3 и 4 мая. Расписание трансляций
В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Посол Украины отказался возложить венок в Берлине вместе с российским дипломатом
Посол Украины отказался возложить венок в Берлине вместе с российским
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700
Число жертв коронавируса в Москве превысило 700
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве

Топ на сегодня

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги

Еще по теме

Что смотреть онлайн 28 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 30 апреля. Расписание трансляций