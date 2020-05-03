Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь

Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь

Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь

Граждане Приднестровья и Молдавии оказались заблокированными в Польше из-за пандемии коронавируса. Около 600 человек не могут самостоятельно покинуть эту страну и вернуться на родину. С просьбой о помощи многие из них обратились в приднестровский оперативный штаб.

«28 апреля к руководителю оперативного штаба — министру внутренних дел ПМР поступило около 10 обращений от приднестровцев с одинаковым содержанием: более 60 граждан РМ и Приднестровья, выехавшие в Польшу несколько месяцев назад по краткосрочной трудовой визе, находятся на украинско-польской границе и не знают, как добраться домой. В аналогичной сложной ситуации оказались около 600 приднестровцев и молдаван в различных населённых пунктах Польши. Они остались без работы и жилья и ждут помощи», — сообщил помощник министра внутренних дел ПМР Евгений Тостановский.

Он уточнил, что попавшие в сложное положение граждане ранее обращались в различные молдавские госорганы, но ответа так и не дождались. Приднестровское внешнеполитическое ведомство по дипломатическим каналам связалось с молдавскими коллегами, предоставив списки людей, которых необходимо эвакуировать. Со своей стороны Кишинёв проинформировал, что в настоящее время организовывает тендер среди компаний-перевозчиков, чтобы кто-то из них предложил более низкую цену.

Министр внутренних дел Приднестровья Руслан Мова поставил задачу решить сложившуюся проблему. Были найдены две транспортные компании из Молдавии и Польши, готовые предоставить 10 большегрузных автобусов, которые должны собрать граждан по различным населенным пунктам и централизованно доставить их к границе.По согласованному дипломатами коридору они пересекут польско-украинскую границу, а затем молдавские автобусы развезут их по домам.

«Нами было принято решение по предоставлению транспорта абсолютно бесплатно для людей вне зависимости от гражданства и места их жительства. В течение получаса была найдена возможность оплатить этот заказ. Проблемой стало согласование выезда нанятых автобусов на молдавских номерах с Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Там ответили, что это невозможно без издания положения комиссии по ЧС РМ, получения разрешения от Национального агентства автотранспорта РМ, договора экономического агента», — сообщил Тостановский.

Представитель МВД добавил, что согласование займет не менее двух недель.

«В Молдавии готовы поставить на кон судьбы и здоровье сотен граждан, своих же соотечественников, лишь бы поставить очередную подножку Приднестровью. Мы бы хотели, чтобы те люди, которые попали в беду, остались в Польше без денег, знали, что возможность за сутки решить их проблему была отменена в угоду чьим-то политическим амбициям», — заключили в приднестровском оперштабе.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына
Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына
Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми
Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально
Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса
Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса
Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь
Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан —
Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России
Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в
Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и запретила им въезд
Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты

Топ на сегодня

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок

Еще по теме

Приднестровье отмечает десятилетие референдума о независимости
Лидер Приднестровья обсудит в Москве ситуацию в республике
В Приднестровье объявили памятной датой День референдума о независимости
В Приднестровье назначили нового министра обороны