Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь

Влада Некрасова

Граждане Приднестровья и Молдавии оказались заблокированными в Польше из-за пандемии коронавируса. Около 600 человек не могут самостоятельно покинуть эту страну и вернуться на родину. С просьбой о помощи многие из них обратились в приднестровский оперативный штаб.

«28 апреля к руководителю оперативного штаба — министру внутренних дел ПМР поступило около 10 обращений от приднестровцев с одинаковым содержанием: более 60 граждан РМ и Приднестровья, выехавшие в Польшу несколько месяцев назад по краткосрочной трудовой визе, находятся на украинско-польской границе и не знают, как добраться домой. В аналогичной сложной ситуации оказались около 600 приднестровцев и молдаван в различных населённых пунктах Польши. Они остались без работы и жилья и ждут помощи», — сообщил помощник министра внутренних дел ПМР Евгений Тостановский.

Он уточнил, что попавшие в сложное положение граждане ранее обращались в различные молдавские госорганы, но ответа так и не дождались. Приднестровское внешнеполитическое ведомство по дипломатическим каналам связалось с молдавскими коллегами, предоставив списки людей, которых необходимо эвакуировать. Со своей стороны Кишинёв проинформировал, что в настоящее время организовывает тендер среди компаний-перевозчиков, чтобы кто-то из них предложил более низкую цену.

Министр внутренних дел Приднестровья Руслан Мова поставил задачу решить сложившуюся проблему. Были найдены две транспортные компании из Молдавии и Польши, готовые предоставить 10 большегрузных автобусов, которые должны собрать граждан по различным населенным пунктам и централизованно доставить их к границе.По согласованному дипломатами коридору они пересекут польско-украинскую границу, а затем молдавские автобусы развезут их по домам.

«Нами было принято решение по предоставлению транспорта абсолютно бесплатно для людей вне зависимости от гражданства и места их жительства. В течение получаса была найдена возможность оплатить этот заказ. Проблемой стало согласование выезда нанятых автобусов на молдавских номерах с Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Там ответили, что это невозможно без издания положения комиссии по ЧС РМ, получения разрешения от Национального агентства автотранспорта РМ, договора экономического агента», — сообщил Тостановский.

Представитель МВД добавил, что согласование займет не менее двух недель.

«В Молдавии готовы поставить на кон судьбы и здоровье сотен граждан, своих же соотечественников, лишь бы поставить очередную подножку Приднестровью. Мы бы хотели, чтобы те люди, которые попали в беду, остались в Польше без денег, знали, что возможность за сутки решить их проблему была отменена в угоду чьим-то политическим амбициям», — заключили в приднестровском оперштабе.