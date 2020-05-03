"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене санкций

Влада Некрасова

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел актуальным призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к отмене антироссийских санкций в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в воскресенье RT.

"Господин Шредер сказал то, с чем согласны многие действующие политики, но боятся произнести вслух, опасаясь давления из-за океана. Немецкие промышленники давно призывают к снятию антироссийских санкций. Санкционные меры против нашей страны несут только потери в экономике стран Евросоюза, в том числе и Германии", – отметил Джабаров.

Сенатор уверен, что из-за сложившейся мировой ситуации призывы к отмене санкционных мер будут только усиливаться.

сообщало, что Ангела Меркель рассказала о возможности отмены санкций из-за пандемии.