Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Лидия Мартынова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.





"Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо", - рассказал Джонсон.

По словам британского премьера, он получал "литры и литры" кислорода в больнице и задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации. Он также назвал себя счастливчиком. Джонсон в интервью еще раз поблагодарил лечивших его медицинских работников.