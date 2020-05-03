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Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.


"Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать если все пойдет крайне плохо", - рассказал Джонсон.

По словам британского премьера, он получал "литры и литры" кислорода в больнице и задавался вопросом, как он собирается выбираться из этой ситуации. Он также назвал себя счастливчиком. Джонсон в интервью еще раз поблагодарил лечивших его медицинских работников.

# В мире
По материалам: ria.ru

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