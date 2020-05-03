Еврочиновники нашли виновных в своих ошибках: это русские и китайцы

Алексей Вольцев

Брюссель с опозданием более чем в месяц принялся судорожно искать оправдание своей неспособности организовать общеевропейскую работу по борьбе с пандемией коронавируса. После того как стало понятно, что распространение заболевания несет серьезную угрозу, государства — члены ЕС в массе своей стали действовать по принципу «спасайся кто может».

Почему русские виноваты в том, что немцы не помогли итальянцам

А страны, особенно сильно пострадавшие от распространения Covid-19, вдруг в полной мере ощутили, что европейская солидарность возникает, только когда нужно ввести санкции против России или отработать неолиберальную повестку с мигрантами и прочими меньшинствами. Во всех остальных случаях работает закон джунглей. Сильнее других по этому поводу возмущались итальянцы — север страны серьезно пострадал от эпидемии, целые сектора экономики парализованы, а смертность превысила 10%. При том что в соседней Германии, схожей и по половозрастному составу населения, и по доходам, этот показатель в десять (!) раз ниже.

Виновных в этом нашли быстро. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента прямо заявил, что информация о слабом и разобщенном ответе Евросоюза на пандемию коронавируса распространяется «иностранными агентами» из России, Китая, Ирана и Сирии. Странно, что забыл про Северную Корею. Без КНДР эта «ось зла» выглядит неполной.

Глава аналога европейского МИД прямо заявил:

«Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) ведет интенсивную работу по выявлению сюжетов и актеров, ведущих кампании по дезинформации против ЕС. Наш последний специальный доклад рисует сложную картину, в которой выявляет усилия по дезинформации со стороны различных иностранных агентов, включая Россию и Китай, но также правительство Ирана и даже сирийский режим».

Боррель утверждает, что к настоящему моменту структуры ЕВС, специализирующиеся на теме дезинформации (так называемая секция East StratCom), подготовили три специальных доклада по дезинформации вокруг пандемии, которые были опубликованы 19 марта, 1 и 24 апреля. Этот своеобразный аналитический центр, существующий на деньги европейских налогоплательщиков, обслуживает интересы брюссельской номенклатуры. В лучших традициях любого тоталитарного государства, если есть проблема, ее не решают, а находят виновных.

При этом руководство ЕС явно не может договориться о единой линии в данном вопросе. Ведь непосредственный руководитель Борреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 16 апреля на онлайн-сессии Европарламента заявила:

«Это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения».

Мягко говоря, это можно назвать противоречием. Либо внешнеполитическое ведомство ЕС ведет сложную игру на международной арене, либо господину Боррелю и госпоже фон дер Ляйен стоит чаще общаться друг с другом, а то так недалеко и до полного разрыва.

Хорошая мина

Очевидно, что обвинения России и Китая, еще и приправленные такими зловещими Ираном и Сирией, — это не что иное, как попытка найти козла отпущения. Если бы Европейский союз действительно действовал как единый организм, то и показатели смертности и выздоровления были бы примерно одинаковыми. Мы же видим, что у двух соседей — Италии и Германии эти показатели различаются в 10 раз.

Вся же эта ситуация показывает крайне низкий уровень подготовки брюссельских чиновников. Дело в том, что Еврокомиссия — это не выборный орган. Всех этих Боррелей и фон дер Ляйен «назначают». То есть у этих людей нет даже формальной легитимности в глазах населения.

Из разговоров с европейскими политиками, в том числе действующими, я как-то узнал, что многие стремятся попасть в Еврокомиссию из-за хорошей зарплаты и соцпакета. Ответственности практически нет, деньги хорошие, личный водитель — красота да и только.

Только в кризисной ситуации стало ясно, что эти люди не несут абсолютно никакой пользы. Как ни крути, а любой кризис, даже такой тяжелый, как нынешний, — это не только испытание, но и определенное оздоровление.

Андрей Афанасьев