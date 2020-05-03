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«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газФото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа. По оценкам компании, падение составит 16,4 процента. Такие цифры привел глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Средняя стоимость газа при поставках зарубежным покупателям может упасть еще значительнее — с 210,6 доллара за тысячу кубометров до 133 долларов, то есть на 37 процентов.

Прогноза по падению годовой выручки топ-менеджер не дал. Однако старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко указывает, что если сценарий сбудется, то выручка упадет с 42 миллиардов долларов до 22 миллиардов, а рентабельность экспортных операций сократится в четыре-пять раз.

В ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной результатам за 2019 год, Иванников заметил, что ситуация на рынке быстро меняется.

Как пояснил начальник департамента анализа «Газпром экспорта» Андрей Зотов, также участвовавший в общении, к лету цены на газ в Европе могут снизиться до 70 долларов за тысячу кубометров, а зимой достигнуть 120-130 долларов.

Отчет «Газпрома» за 2019 год опубликован накануне, 29 апреля. Он засвидетельствовал сокращение прибыли на 17 процентов, до 1,2 триллиона рублей. Выручка от продаж снизилась на 7 процентов, до 7,66 триллиона.

Штраф, который компания в конце года вынуждена была заплатить украинскому «Нафтогазу», исполняя решение Стокгольмского арбитража, привел к формированию отрицательного денежного потока в размере 189,5 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в марте добыча газа в России упала на 12,3 процента по отношению к тому же периоду прошлого года. При этом в январе и феврале, еще до начала эпидемии коронавируса в Европе, доход «Газпрома» от экспорта рухнул в два раза, что связано с аномально теплой зимой, увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе американского, и заполненностью европейских хранилищ.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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