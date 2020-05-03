Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — телеведущая, психолог и одна из самых популярных астрологов в России. Ее прогноз на эту неделю поможет каждому из Знаков Зодиака привлечь в свою жизнь больше счастья.

Каким бы ни было настроение звезд в тот или иной период, старайтесь пользоваться лучшими талисманами на удачу и деньги, чтобы оставаться на плаву. Это повысит ваши шансы на успех, а также даст возможность выходить сухими из воды. Любая проблема станет не более чем недоразумением. Особенно важно это в такое непростое и динамичное время, в период с 4 по 10 мая.

Овен

Овнам предстоит на этой неделе встретиться с некоторыми проблемами, о которых они не будут даже подозревать. В их решении им придется положиться на собственное чутье и неординарный ум. Развить интуицию помогут три простых упражнения на каждый день. Помимо этого можно время от времени уповать на подсказки и помощь близких.

В любовных делах представителей этого Знака ждут некоторые испытания, с которыми можно справиться, если не терять самообладания и верить в любовь. Придется брать инициативу в своих руки, чтобы всё шло как по маслу. Это идеальное время для романтики, новых знакомств и флирта. Есть шанс даже возродить старые отношения.

Телец

У Тельцов будет возможность разрешить все самые остро стоящие проблемы в любви и в работе. Не стоит вступать в полемику с начальством, коллегами и уж тем более с клиентами. Желательно показывать всем этим людям свое добродушие и желание пойти навстречу. Что до финансов, то лучше не тратить деньги на гаджеты, развлечения, в также поездки.

Дома сменить обстановку можно при помощи уборки, перестановки мебели. Это поможет открыть заблокированные чакры, повысит настроение Тельцов. В том же направлении подействуют различные духовные практики вроде медитаций, практик и прочих упражнений. Пришла пора заглянуть себе в душу и ответить на волнующие вопросы.

Близнецы

В эти семь дней Близнецам лучше не делиться важной информацией с сослуживцами, коллегами и посторонними людьми. Это может привести к краху планов. Также представителям этого Знака стоит поменьше общаться с теми, кто вызывает у них негатив. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как распознать человека с плохой энергетикой.

На протяжении всей недели нужно давать обратную связь близким людям, обсуждать их чувства и эмоции. Всем Близнецам, которые пока одиноки, на выходных можно заняться исправлением данной ситуации. Звезды и планеты дадут зеленый свет для романтики, любовных признаний и начала отношений.

Рак

Ракам на этой неделе стоит как можно больше общаться с самыми добрыми Знаками Зодиака. Эти люди зарядят их позитивом и помогут в некоторых важных делах, протянут руку помощи. На этой неделе звезды и планеты предвещают Ракам много новых знакомств делового и любовного характера. Люди этого Знака Зодиака окажутся в центре внимания.

Произвести впечатление на противоположный пол будет очень просто. Это идеальное время для поиска второй половинки и для флирта. Что касается работы, то нужно избавиться от всего, что тормозит развитие. В финансовых делах Ракам звезды советуют сфокусироваться на оплате долгов. Крупные траты не принесут должного удовлетворения и счастья.

Лев

Львам желательно сфокусироваться на амурной сфере жизни. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь удачу и обрести счастье. В общении с окружающими людьми Львам необходимо пользоваться всей своей харизмой. Не стоит показывать негативные стороны характера и критиковать тех, с кем хочется общаться на одной волне.

5, 6 и 7 мая — идеальное время для совершения покупок. Можно совершать как плановые, так и внеплановые приобретения, обновить гардероб, сделать новую прическу. Это очень сильно повысит уверенность Львов в себе, а также даст им больше удачи. На работе можно начинать новые проекты, планировать дела на будущее, работать в команде.

Дева

На этой неделе звезды хотят, чтобы Девы на корню пресекали свое желание следовать моде или стереотипам. Нужно делать и говорить то, что кажется правильным самим Девам, а не предписано кем-то посторонним. Возможно, такой подход кого-то расстроит, но это совсем не значит, что нужно пересматривать свое поведение.

Также Девам стоит избавляться от привычек, которые приводят к бедности. На этой неделе можно провести небольшой самоанализ, чтобы понять, что тянет ко дну. В первые три дня недели у людей этого Знака хорошо сложатся деловые поездки и переговоры. Начиная с 8 мая, наоборот, стоит быть осторожнее на дорогах. На выходных полезен будет активный отдых.

Весы

Весы входят в список прирожденных лидеров по Знаку Зодиака. Это значит, что у этих людей есть потенциал к командованию и управлению персоналом. Всем, кто занимает высокие должности, на этой неделе необходимо проявить себя. Остальным Весам нужно продемонстрировать свои дипломатические способности и умение работать в команде.

Неделя идеально подходит для покупок. Можно не только баловать себя, но еще и покупать что-то приятное для близких или второй половинки. С 7 по 9 мая будет идеальное время для самообразования. Звезды хотят, чтобы Весы больше читали, получали новые навыки и делились опытом с другими людьми.

Скорпион

У Скорпионов наступает период, когда все свои силы стоит направить на заработки, поиск новой работы, начало новых проектов, завершение дел. Также полезно будет воспользоваться тремя способами повышения дохода. В бизнесе и деловых переговорах Скорпионам стоит воспользоваться не только дипломатией, но и своим уникальным даром — умением убеждать.

На этой неделе звезды помогут Скорпионам, если те отправятся в дальнюю поездку по деловым или личным вопросам. Всем, кто останется на выходных дома, лучше уделить побольше времени второй половинке, детям, родителям. Скорпионам стоит вернуться к воплощению в жизнь старых идей. Главное, чтобы сохранялась мотивация.

Стрелец

Всё, что откладывалось на потом, Стрельцам стоит сделать именно сейчас. Однако важно воздержаться от сомнительных покупок и обмена товарами. Лучше купить что-то чуть дороже, но у проверенного человека. На протяжении всей недели предстоит морально поддерживать родственников и друзей. Такая помощь подарит Стрельцам удачу.

Существует несколько основных причин, по которым удача обходит нас стороной. Стрельцам необходимо проанализировать себя и свои привычные действия и понять, какие дыры залатать, чтобы Фортуна не утекала сквозь пальцы в нужный момент. В любви звезды советуют Стрельцам быть как можно менее навязчивыми и не ревнивыми.

Козерог

Начать неделю Козерогам стоит с перестановки мебели и уборки. Это поможет избавиться от проблем с самочувствием, настроением, удачей. Считается, что на этой неделе Козерогов ожидают важные события, которые потребуют максимальной отдачи, выносливости и желания идти вперед. Возможно, Козероги в значительной степени преуспеют в делах.

В любви этим людям придется испытать на себе давление партнера. Есть вероятность, что вторая половинка станет более ревнивой и требовательной. На этом фоне могут разыграться скандалы, но если Козероги не будут упрекать любимого человека или полностью игнорировать его, всё останется на своих местах. Лучше смириться с проблемой на это время.

Водолей

Водолеев могут ожидать встречи с энергетическими вампирами и токсичными людьми. Соответствующие обереги помогут Водолеям выставить барьеры. Стоит отметить, что контакты и деловые встречи будут очень насыщенными, а зачастую нервными и неприятными. На этой неделе лучше работать в одиночку, проявить самодостаточность во всем.

В целом же ничего не стоит кардинальным образом менять в своей жизни. Необходимо ходить теми же дорогами, пользоваться проверенными методами в решении проблем, посещать те же магазины. Также не желательно начинать новых грандиозных дел дома и на работе. Лучше завершить начатые ранее дела, но не спеша и крайне осторожно.

Рыбы

Рыбам можно сфокусироваться на сфере любви. У одиноких представителей Знака будут все шансы повстречать на своем пути будущую любовь. Чтобы выбрать человека правильно, стоит пользоваться гороскопом знакомств. Звезды в идеальном положении для романтики и флирта, но не стоит торопить события, ведь любовь требует осторожности.

На этой неделе лучше не переутомляться на работе. Своевременный отдых, неформальное общение и творчество помогут Рыбам как следует отдохнуть. Уйти от негативных мыслей поможет спорт, здоровый образ жизни, соблюдение режима дня. Стоит чаще бывать на улице, отпускать обиды и не копить злобу.