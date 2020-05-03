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Guns N’Roses работают над альбомом в ускоренном темпе

Guns N’Roses работают над альбомом в ускоренном темпе
Guns N’Roses используют время на карантине для завершения работы над новым альбомом. Об этом рассказала жена Даффа Маккагана Сьюзан Холмс в подкасте Appetite for Distortion.
"Я скажу, что Guns N’Roses работают над новым материалом в ускоренном темпе. Не могу рассказать многого, но я уже слышала некоторые фрагменты, и они эпичные. Я очень хочу поделиться хорошими новостями, но сообщать подробности не могу", - отметила супруга рокера.
Ранее участники группы уже говорили о желании выпустить первый альбом за более чем десять лет. В частности, Слэш отмечал, что современный подход к релизу лонгплеев стал причиной задержки их пластинки.

Последний альбом Guns N’Roses Chinese Democracy вышел в 2008 году. Он был записан до реюниона оригинального состава группы.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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