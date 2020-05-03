Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»

Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»Кадр: Давай поженимся! / YouTube

Телеведущая Лариса Гузеева смутилась, когда зачитывала рассказ одной из участниц шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Фрагмент из не вошедших в эфир дублей опубликован в Instagram, выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

На передачу пришла 27-летняя Лола из Москвы. «Родители возлюбленного обвинили ее в том, что она наградила венерическим заболеванием не только их сына, но и весь стояк в подъезде», — пыталась зачитать предложение о невесте актриса, но в результате рассмеялась.

После нескольких неудачных дублей ведущая прокричала и обратилась к самой себе: «Так, Гузеева, сука, не отвлекай никого». Неоднократные попытки ведущей произнести рассказ о Лоле рассмешили саму невесту и соведущую Розу Сябитову.

В одном из дублей она попросила телесваху отвернуться, чтобы не мешать ей зачитывать текст. «Ой, как смешно, стояк в подъезде, ну и что? Дайте я в конце это сделаю, я не могу», — заметила Гузеева, обращаясь к съемочной группе. В опубликованном выпуске фраза осталась без изменений и была произнесена Гузеевой.

Ранее участницей «Давай поженимся!» стала 22-летняя девушка по имени Евгения, которая работает вебкам-моделью. Гузеева раскритиковала ее профессиональный выбор и призвала ее сменить сферу деятельности. В конце передачи невеста отказалась от всех женихов и заявила, что «выбирает Ларису».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День
Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына
Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына
Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми
Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально
Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса
Врач раскрыл алгоритм действий при симптомах коронавируса
Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан — Тирасполь
Чтобы задеть Приднестровье, Молдавия не жалеет своих граждан —
Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России
Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в
Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и запретила им въезд
Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты

Топ на сегодня

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок

Еще по теме

«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту
Гузеева раскритиковала работающую вебкам-моделью невесту на «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева необычно завершила выпуск "Давай поженимся!"