«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

В администрация президента Южной Кореи назвали слухами сообщения в СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес хирургическую операцию. Об этом сегодня, 3 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

«В СМИ строили домыслы насчет перенесенной Ким Чен Ыном операции, в качестве доказательства предъявляя изменения в его походке», — заявил чиновник, отметив, что эти слухи не соответствуют действительности.

При этом он не пояснил, на основании чего был сделан такой вывод.

ИА Newstes напоминает, официальный печатный орган правящей Трудовой партии Северной Кореи «Нодон синмун» опубликовал фотографии лидера страны Ким Чен Ына, которого долго не было на публике. Согласно заявлению, они сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая. Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР впервые за 20 последних дней появился на публике и принял 1 мая участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Там его встречали овациями и криками «Ура!».