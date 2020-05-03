Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына

«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына

«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына

В администрация президента Южной Кореи назвали слухами сообщения в СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес хирургическую операцию. Об этом сегодня, 3 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

«В СМИ строили домыслы насчет перенесенной Ким Чен Ыном операции, в качестве доказательства предъявляя изменения в его походке», — заявил чиновник, отметив, что эти слухи не соответствуют действительности.

При этом он не пояснил, на основании чего был сделан такой вывод.

ИА Newstes напоминает, официальный печатный орган правящей Трудовой партии Северной Кореи «Нодон синмун» опубликовал фотографии лидера страны Ким Чен Ына, которого долго не было на публике. Согласно заявлению, они сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая. Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР впервые за 20 последних дней появился на публике и принял 1 мая участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Там его встречали овациями и криками «Ура!».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Большая часть школ в Израиле возобновила работу
Большая часть школ в Израиле возобновила работу
Курс рубля резко вырос
Курс рубля резко вырос
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен Ына
«Хирургической операции не было»: Южная Корея об отсутствии Ким Чен
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц в РЭШ
Маленькая культурная катастрофа: о творчестве чеченских учительниц
Названы самые популярные дизельные автомобили
Названы самые популярные дизельные автомобили
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Западные разведки обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»

Топ на сегодня

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок
В Подмосковье начнут штрафовать на тысячи рублей за отсутствие масок
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева

Еще по теме

Северная Корея предложила США мирное сосуществование
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике
США просили заменить представителя КНДР перед отменой переговоров
Хакеры из КНДР похитили секретные данные США и Южной Кореи