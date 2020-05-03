Иракское шиитское ополчение отразило атаку ИГ* в провинции Салах-эд-Дин

Анастасия Иванова

Иракское ополчение "Хашед аш-Шааби" заявило, что отразило атаку террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Салах-эд-Дин, ликвидировав четырех боевиков.

"Силы 21-й бригады "Хашед аш-Шааби" отразили сегодня вечером атаку и вынудили бежать террористов ИГ* в районе Аль-Эйс на востоке Салах-эд-Дин", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ополченцы "ликвидировали в воскресенье четырех террористов ИГ, которые пытались атаковать позиции бригады на востоке Салах-эд-Дин".

Ирака заявила об атаке террористов ИГ на опорный пункт 35-й бригады шиитского ополчения в провинции Салах-эд-Дин, в ходе которой были убиты девять бойцов "Хашед аш-Шааби".*Террористическая организация, запрещенная в России