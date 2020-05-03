Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов

Анастасия Иванова

Иран планирует выпустить ценные бумаги сукук (исламский финансовый сертификат, похожий на традиционную облигацию, который соответствует шариату — исламскому религиозному праву) на сумму до 217 миллионов долларов для финансирования своих проектов в области нефти и природного газа. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает государственная служба энергетических новостей Shana.

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири подписал распоряжение, утверждённое в соответствии с годовым государственным бюджетом, которое позволяет министерствам нефти, энергетики и промышленности страны выпускать сукук на сумму до 35 триллионов иранских риалов ($ 217 млн по курсу свободного рынка) для газовых и нефтяных проектов.

Сукук часто использовался ближневосточными странами в прошлом, когда они не были уверены по той или иной причине в положительной реакции международных инвесторов на выпуск традиционных облигаций. Востребованность этого финансового инструмента для Ирана особенно возросла после ужесточения американских санкций в отношении Тегерана с ноября 2018 года.

Существует значительный пул специализированных инвесторов, которые ориентированы на сукук. Между тем цены на эти бумаги, как правило, ниже, чем на традиционные облигации, выпущенные той же страной. Отчасти привлекательность Ирана для рынка сукук, который простирается от Великобритании (первая западная страна, выпустившая сукук), Германии и Турции (ключевые европейские центры сукук) до Малайзии (самый большой центр сукук в мире), заключается в том, что это действительно исламский эмитент.

В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, сукук обеспечивает негарантированный доход за счёт прибыли финансируемого мероприятия, то есть является целевым. Покупатели иранских сукук будут делиться в базовом активе нефтяными потоками с конкретных нефтяных месторождений, разделяя, таким образом, риск и вознаграждение.

Иран не пострадает так же сильно, как другие страны, от падения цен на нефть, потому что он менее зависим от экспорта нефти, чем другие. С таким неожиданным, учитывая традиционно сильную зависимость Исламской Республики от доходов с продажи нефти, заявлением выступил 22 апреля президент страны Хасан Роухани. В мае 2018 года Соединённые Штаты вышли из ядерного соглашения Тегерана с шестью мировыми державами, подписанного в июле 2015 года, и расширили санкции, которые последние два года оказывали мощное давление на иранскую экономику. Ключевым элементом этого давления, которое в Вашингтоне именуют «максимальным», стало введение американской администрацией в мае прошлого года полного эмбарго на закупку основными торговыми партнёрами Ирана нефти у ближневосточной страны.

Сырьевой рынок продолжает сталкиваться с переизбытком стратегического энергоносителя на фоне обвала спроса на все продукты его переработки — от бензина до авиационного топлива, вызванного глобальной пандемией коронавируса Covid-19. Власти Ирана ранее призвали международное сообщество повлиять на Соединённые Штаты, чтобы те приостановили действие санкций в отношении Тегерана, а также изыскивают возможности получения кредита в 5 миллиардов долларов у Международного валютного фонда (МВФ). Правительство Ирана впервые после Исламской революции 1979 года обратилось к МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, с просьбой об открытии антикризисной кредитной линии.

Резкое падение цен на нефть, экспорт которой вместе с внешними поставками газа формирует до 40% всей доходной части бюджета Ирана, оказывает дополнительное давление на экономику страны, ставшей одним из центров распространения коронавируса на Ближнем Востоке. Ещё до нынешнего обвала нефтяных котировок иранское правительство испытывало большие сложности в пополнении государственной казны. Так, по оценкам МВФ на конец 2019 года, Ирану требовалась цена на нефть на уровне $ 194,6 (!) за баррель, чтобы он мог сбалансировать свой бюджет в 2020/2021 годах ($ 38,8 млрд).

Хасан Роухани заявил 28 марта, что 20% годового бюджета страны выделено на борьбу с коронавирусом, добавив, что система здравоохранения в ИРИ «сильна и прекрасно оснащена, несмотря на зарубежные санкции».