Испанские ученые назвали пять типов кожных проявлений коронавируса

Вадим Карасев

Ученые Испанской академии дерматологии представили классификацию пяти типов кожных проявлений у пациентов, больных Covid-19. Результаты их исследований опубликованы в журнале British Journal of Dermatology.

Специалисты на протяжении двух недель собирали информацию о 375 зараженных коронавирусом с кожными высыпаниями, которые появились во время болезни без каких-либо иных причин. Каждый случай был проиллюстрирован фотографией. "На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы", - отмечается в исследовании.

Почти в 20% случаев появления кожных симптомов больные замечали пузыри или покраснения, как при обморожении, — чаще на пальцах рук и ног. В 19% случаев высыпания на коже у пациентов были похожи на крапивницу и почти всегда вызывали зуд. В половине случаев кожные симптомы проявлялись как пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай, порой такое высыпание сопровождалось пурпурой и чаще вызывало зуд.

У 9% больных кожные проявления выглядели как пузырьковая сыпь, иногда "пузырьки" наполнялись сукровицей. Такие симптомы чаще наблюдали у пациентов среднего возраста и при относительно тяжелом протекании заболевания. Реже всего наблюдался некроз (отмирание ткани) или ливедо (синюшная окраска кожных покровов из-за сосудистой "сеточки").



Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения собирает данные о распространении в разных странах мира необычного заболевания, предположительно связанного с Covid-19.