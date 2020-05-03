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Испанские ученые назвали пять типов кожных проявлений коронавируса

Испанские ученые назвали пять типов кожных проявлений коронавируса

Ученые Испанской академии дерматологии представили классификацию пяти типов кожных проявлений у пациентов, больных Covid-19. Результаты их исследований опубликованы в журнале British Journal of Dermatology.

Специалисты на протяжении двух недель собирали информацию о 375 зараженных коронавирусом с кожными высыпаниями, которые появились во время болезни без каких-либо иных причин. Каждый случай был проиллюстрирован фотографией. "На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы", - отмечается в исследовании.

Почти в 20% случаев появления кожных симптомов больные замечали пузыри или покраснения, как при обморожении, — чаще на пальцах рук и ног. В 19% случаев высыпания на коже у пациентов были похожи на крапивницу и почти всегда вызывали зуд. В половине случаев кожные симптомы проявлялись как пятнисто-папулезная сыпь, похожая на розовый лишай, порой такое высыпание сопровождалось пурпурой и чаще вызывало зуд.

У 9% больных кожные проявления выглядели как пузырьковая сыпь, иногда "пузырьки" наполнялись сукровицей. Такие симптомы чаще наблюдали у пациентов среднего возраста и при относительно тяжелом протекании заболевания. Реже всего наблюдался некроз (отмирание ткани) или ливедо (синюшная окраска кожных покровов из-за сосудистой "сеточки").

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения собирает данные о распространении в разных странах мира необычного заболевания, предположительно связанного с Covid-19.

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По материалам: uposters.ru

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