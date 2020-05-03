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Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин

Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» Северного флота завершило межфлотский переход из Кронштадта в Кольский залив и встало на стоянку на рейде главной базы в Североморске. Как сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе Северного флота, в течение нескольких дней экипаж судна пройдёт карантин и медосмотр перед сходом на берег.

«Такие меры связаны со сложным эпидемическим режимом по коронавирусной инфекции, действующим в Мурманской области и других регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота», — отметили в военном ведомстве.
«Для предотвращения распространения вируса среди военнослужащих и в первую очередь — среди экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения, все моряки перед выходом в длительные плавания и дальние походы проходят карантин и барьерные медосмотры, чтобы убедиться в отсутствии инфицированных на борту», — пояснили в пресс-службе.

После прохождения карантинных мероприятий гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» займёт место у причала в посёлке Мишуково, где базируются суда Арктической гидрографической экспедиции.

«Теперь в её составе будут действовать четыре гидрографических судна водоизмещением свыше 3000 тонн, способных выполнять океанографические исследования в дальней морской зоне», — добавили в ведомстве.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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