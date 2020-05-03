Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества

Влада Некрасова

Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

Только за прошлый год Центральный банк РФ выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Эксперт рассказал, как не стать жертвой финансовой авантюры и сохранить свои сбережения.

"Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более. По крайней мере, за последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты", - сказал Сафиулин.

"Одним из основных критериев добросовестности организации является наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения. Это необходимое условие, если речь идет о финансовых организациях, но недостаточное", - добавил эксперт, отметив, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании, пенсионные фонды.