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Эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в покупки в период обвала рубля

Эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в покупки в период обвала рубля
Вкладывать деньги в товар, даже в период обвала рубля, не имеет смысла, рассказал агентству "Прайм" гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

Идея покупки товаров в период обвала рубля - неправильная. "Покупкой товара защитить свои накопления не получится", — сказал он.

"Даже если рассматривать вложение денег в недвижимость, то одно дело, когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств", — добавил специалист.

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, расходы большинства россиян на фоне распространения коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, накоплениями на "черный день" обладают порядка 40% россиян.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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