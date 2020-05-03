"Кашель стоит оглушающий". Актриса Васильева о реальном масштабе COVID-19
Артистка 2 мая подтвердила, что у нее обнаружен COVID-19.
"Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 – 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах", – отметила Васильева.
Актриса призналась, что, вызвав скорую и отправившись в больницу, она поняла весь масштаб пандемии.
"Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ (компьютерной томографии – ред.). Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий", – подчеркнула она.
Васильева пояснила, что медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.
"Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе", – добавила Васильева.
Артистка указала, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, но все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.
"А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!" – призвала она.