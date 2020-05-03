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"Кашель стоит оглушающий". Актриса Васильева о реальном масштабе COVID-19

"Кашель стоит оглушающий". Актриса Васильева о реальном масштабе COVID-19
Известная актриса Татьяна Васильева, подхватившая коронавирусную инфекцию нового типа, рассказала поклонникам в Instagram, что после ухудшения состояния и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.

Артистка 2 мая подтвердила, что у нее обнаружен COVID-19.

"Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 – 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах", – отметила Васильева.


Актриса призналась, что, вызвав скорую и отправившись в больницу, она поняла весь масштаб пандемии.


"Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ (компьютерной томографии – ред.). Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий", – подчеркнула она.

Васильева пояснила, что медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

"Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе", – добавила Васильева.

Артистка указала, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, но все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.


"А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!" – призвала она.

# Россия
По материалам: ria.ru

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