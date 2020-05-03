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Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына

Кейт Миддлтон по видеосвязи поздравила молодую пару с рождением сына

Во время пандемии коронавируса видеозвонки стали едва ли не главным средством связи для людей, и британская королевская семья здесь не исключение.

Например, принц Уильям и Кейт Миддлтон уже общались по видеочату со школьниками. Ну а вчера герцогиня Кембриджская сделала сюрприз молодым родителям в одном из лондонских родильных отделений. Кейт связалась с парой по видеосвязи и поздравила их с рождением ребенка.


Очень рада с вами познакомиться! Это, наверняка, первенец! Прежде всего, мои поздравления! Это мальчик или девочка?

— с улыбкой спросила Миддлтон.


Узнав, что у пары родился сын, Кейт добавила:

Он такой милый! Поздравляю!



Но на этом видео не закончилось, ведь целью герцогини Кембриджской было не только сделать приятный сюрприз молодым родителям, но и обсудить важные темы, касающиеся родов и материнства, так как сам ролик приурочен к Неделе психического здоровья матерей.

Она будет проходить в Великобритании с 4 по 11 мая, а ее цель — повысить осведомленность в обществе о психологических проблемах, с которыми сталкиваются женщины во время и после беременности.

Так, Кейт поговорила с акушерками, медицинскими работниками и ведущими экспертами о проблемах и воздействии, которые пандемия коронавируса оказывает на молодых и будущих мам.


Миддлтон поинтересовалась, какие аспекты вызывают опасения, и одна из работниц ответила, что серьезной проблемой становится не только страх заражения, но и самоизоляция, а также социальное дистанцирование, когда многие женщины не могут увидеть своих родителей и друзей в дни, предшествовавшие рождению ребенка или в первое время после родов.

Это повышает тревожность, потому что мы все знаем, насколько важны родственные отношения и поддержка в этот период,

— пояснила женщина.


Кейт также расспросила работниц больниц об их самочувствии и том, как они справляются с нагрузкой в это непростое время, и поблагодарила их за работу, которую они делают.   


Напомним, вчера в королевской семье также отметили пятилетие принцессы Шарлотты. В день рождения своей дочери Кейт показала ее новые фотографии. На снимках запечатлено, как девочка помогает свои родителям в еще одной благотворительной инициативе — доставке еды одиноким пожилым людям.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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