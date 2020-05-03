Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Вадим Карасев

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцесса Шарлотта празднует сегодня пятый день рождения. В честь этого события 38-летняя герцогиня Кембриджская поделилась серией новых снимков девочки. На фотографиях, размещенных на официальной странице герцогов в инстаграме, Шарлотта старательно помогает родителям доставлять еду одиноким пожилым людям в Норфолке — пенсионеры находятся в зоне риска и тяжелее переносят коронавирус, поэтому не могут выходить из дома без острой необходимости.









На кадрах, которые сделала Кейт, правнучка королевы Елизаветы II предстала в платье с принтом "гусиная лапка" от Zara.









Спасибо за все ваши прекрасные поздравления! Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией принцессы Шарлотты, сделанной герцогиней в апреле этого года,

— написано в посте.





Первым новостью поделился блогер Aia0604.