Киев накрыл мощный ливень с градом: в сети появились яркие видео
В субботу, 2 мая, на Киев обрушился мощный ливень с градом, о чем ранее предупреждали синоптики.
Непогода накрыла практически все районы столицы. Град за считанные минуты покрыл газоны, асфальт и тротуары.
Фото и видео первого весеннего ливня в столице опубликовали в сети.
Град также видели жители Киевской области. В частности, в Вышгородском районе он был размером с куриное яйцо.
Напомним, дождь, грозы и град ожидаются в Украине и в воскресенье, 3 мая. В столице ко всему этому будет и сильный ветер. Метеорологи предупредили, что украинцам стоит привыкать к аномальным погодным явлениям, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время.Сделайте "ФАКТЫ"
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