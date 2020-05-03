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Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора

Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора

Введенный в России режим ограничений в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции можно будет ослабить после 12 мая, но при условии, что граждане будут соблюдать эти меры. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем ограничения нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо будет их усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — заявила Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Поповой, очень важно «пересидеть праздничные дни» и ничего не нарушать.

«Это очень непростое испытание нужно выдержать», — добавила она.

ИА Newstes уже сообщало, по данным на 3 мая, в РФ число инфицированных коронавирусом выросло за последние сутки на 10 633, это рекордная цифра с начала пандемии в стране. Всего в РФ насчитывается 134 687 инфицированных Covid-19, выздоровели — 16 639 человек, умерли — 1 280.

С начала пандемии в мире Covid-19 заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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