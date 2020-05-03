Когда в России снимут ограничения по Covid-19 — глава Роспотребнадзора
Введенный в России режим ограничений в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции можно будет ослабить после 12 мая, но при условии, что граждане будут соблюдать эти меры. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, очень важно «пересидеть праздничные дни» и ничего не нарушать.
ИА Newstes уже сообщало, по данным на 3 мая, в РФ число инфицированных коронавирусом выросло за последние сутки на 10 633, это рекордная цифра с начала пандемии в стране. Всего в РФ насчитывается 134 687 инфицированных Covid-19, выздоровели — 16 639 человек, умерли — 1 280.
С начала пандемии в мире Covid-19 заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.