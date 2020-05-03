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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.

Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании. "Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты", - написал телеведущий.

# В мире
По материалам: ria.ru

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